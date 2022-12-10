Збірна Франції переграла Англію і стала останнім півфіналістом ЧС-2022

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат світу-2022, 1/4 фіналу

Англія – Франція – 1:2

Голи: Кейн, 54 (пенальті) – Чуамені, 17, Жиру, 78

Нереалізований пенальті: Кейн, 84 (А)

Першим номером зі старту почали грати "триколірні". Підопічні Дідьє Дешама тишком-нишком намацували слабкі місця в обороні британців. Ось Жиру головою у падінні пробив у руки Пікфорду, а Дембеле не зміг на дальній стійці замкнути навіс Мбаппе.

Та на 17-й хвилині збірна Франції відкрила рахунок. Це Чуамені отримав передачу від Грізманна в центральній зоні та наважився пробити метрів із 25-ти з-під захисника. Голкіпер "Трьох левів" парирувати м'яч, який летів точно в кут, не зумів – 0:1.

Від Англії взявся відповісти Кейн. Ось капітан команди вискочив на ударну позицію, але Льоріс вчасно кинувся в ноги одноклубнику та забрав м'яч. А в наступному епізоді кіпер французів витягнув постріл англійського форварда в ближню дев'ятку.

На другий тайм англійці вийшли налаштованими змінити цифри на табло. Спершу Беллінгем із меж штрафного пробив під поперечину, однак Льоріс кінчиками пальців перевів м'яч на кутовий. А на 51-й Кейн упевнено реалізував одинадцятиметровий за фол проти Саки.

Почався веселий футбол. Моменти виникали то біля одних, то біля інших воріт. Удар Рабйо з льоту парирував Пікфорд. Далі французький воротар впорався з новими випадами Саки та Кейна. А ось Магвайр після стандарту пробив головою поруч зі стійкою.

Розв'язка настала у фінальні 15 хвилин. Спершу Пікфорд потягнув фактично "мертвий" удар Жиру головою. Та на 78-й хвилині не врятував і він – Грізманн навісив із лівого флангу, а той же форвард "Мілана" виграв верхову боротьбу в Магвайра та відправив м'яч у сітку.

Шанс вдруге відігратися збірна Англії отримала доволі швидко. Тео Ернандес необачно грубо зіграв проти Маунта, а рефері після перегляду повтору призначив другий пенальті. Та цього разу Кейн із нервами не впорався і пробив над поперечиною.

Емоційні останні хвилини подарували багато боротьби та обмаль моментів. "Три леви" фактично не мали нагод зрівняти рахунок і покидають Мундіаль. Натомість французька команда зустрінеться зі збірною Марокко в 1/2 фіналу ЧС-2022.