Пожары, погромы и драки с копами. В Париже фанаты устроили стычки перед полуфиналом

Французская полиция применила слезоточивый газ на Елисейских полях в Париже, когда болельщики праздновали победы Франции и Марокко на Чемпионате мира, отправляя их в полуфинал турнира.

French police fired tear gas on the Champs Elysees in Paris as fans were celebrating victories by France and Morocco in the World Cup Saturday, sending them to the tournament’s semifinals. (Reuters) pic.twitter.com/WobjwuOmT2