Пожежі на підприємствах "Лукойлу" і "Транснефті" видно зі супутника: з'явились кадри

Фото: супутники NASA зафіксували пожежі в РФ (t.me mchs_official)
Автор: Ірина Глухова

Супутникові знімки NASA зафіксували низку пожеж на російських об'єктах газо- та нафтопереробки. Серед них займання у районі газопереробного заводу в Котово та нафтоперекачувальної станції "Єфімовка" у Волгоградській області Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал ASTRA.

Так, система моніторингу зафіксувала пожежу у районі "Лукойл-Коробківського газопереробного заводу".

Раніше місцеві мешканці повідомляли про пожежу на підприємстві після ймовірної атаки безпілотників. Губернатор регіону підтвердив факт атаки та заявив про “займання на об’єктах паливно-енергетичного комплексу”.

Коробковський газопереробний завод є найбільшим підприємством із переробки природного газу на Півдні Росії. 

Крім того, система моніторингу пожеж NASA вказує на спалах в районі нафтоперекачувальної станції (НПС) "Яфимівка", що відноситься до інфраструктури АТ "Транснефть – Приволга".

 

Фото: супутникові дані NASA (t.me/astrapress)

Атаки на Волгоградську область РФ

Нагадаємо, у ніч на 9 жовтня невідомі дрони атакували Волгоградську область. Зокрема атаки в регіоні зафіксовано пошкодження та пожежі.

ТОді місцева влада заявила, що сили російської ППО відбивали масовану атаку безпілотних літальних апаратів. Проте наслідок ударів пошкоджено будівлю котельні та виникли пожежі на об’єктах паливно-енергетичного комплексу

24 вересня в Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони завдали ударів по важливих об'єктах у Волгоградській області РФ, які задіяли в забезпеченні армії РФ.

Російська ФедераціяПожежаАтака дронів