У Харкові лунають вибухи, місто під атакою ударних дронів РФ

О 04:46 військові попередили про загрозу застосування російських ударних безпілотників.

За хвилину в місті пролунав перший вибух.

О 04:51 пролунав другий, а о 04:54 - третій вибух.

О 05:01 у Харкові було чути четвертий вибух.

Мер Терехов повідомив, що зафіксовано влучання ворожих "Шахедів" в Індустріальному районі міста.

"Один із ударів прийшовся по багатоповерховому житловому будинку. Інформація щодо інших наслідків та можливих постраждалих уточнюється", - зазначив міський голова.

Оновлено 05:18

У житловому будинку, в який влучив "Шахед", пожежа у двох підʼїздах.

В одному горять поверхи з другого по четвертий, в іншому - палає останній поверх.

Інформація щодо постраждалих збирається.