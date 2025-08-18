У Харкові лунають вибухи, місто під атакою ударних дронів РФ
У Харкові чути звуки вибухів. Місто атакують ударні дрони "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне, Повітряні сили ЗСУ та міського голови Харкова Ігоря Терехова.
О 04:46 військові попередили про загрозу застосування російських ударних безпілотників.
За хвилину в місті пролунав перший вибух.
О 04:51 пролунав другий, а о 04:54 - третій вибух.
О 05:01 у Харкові було чути четвертий вибух.
Мер Терехов повідомив, що зафіксовано влучання ворожих "Шахедів" в Індустріальному районі міста.
"Один із ударів прийшовся по багатоповерховому житловому будинку. Інформація щодо інших наслідків та можливих постраждалих уточнюється", - зазначив міський голова.
Оновлено 05:18
У житловому будинку, в який влучив "Шахед", пожежа у двох підʼїздах.
В одному горять поверхи з другого по четвертий, в іншому - палає останній поверх.
Інформація щодо постраждалих збирається.
Повітряні удари РФ
Ввечері у неділю, 17 серпня, російські терористи вдарили балістичними ракетами по Харкову.
В Індустріальному районі міста вибуховою хвилею вибиті усі вікна в багатоквартирних будинках. Постраждали більше десяти людей.
Додамо, що вдень у неділю, російський дрон вдарив по селищу Вільшани у Харківській області. Постраждали четверо людей.