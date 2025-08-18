ua en ru
Пн, 18 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Харкові лунають вибухи, місто під атакою ударних дронів РФ

Харків, Понеділок 18 серпня 2025 05:16
UA EN RU
У Харкові лунають вибухи, місто під атакою ударних дронів РФ Фото: Харків атакують російські дрони "Шахед" (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Валерій Савицький

У Харкові чути звуки вибухів. Місто атакують ударні дрони "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне, Повітряні сили ЗСУ та міського голови Харкова Ігоря Терехова.

О 04:46 військові попередили про загрозу застосування російських ударних безпілотників.

За хвилину в місті пролунав перший вибух.

О 04:51 пролунав другий, а о 04:54 - третій вибух.

О 05:01 у Харкові було чути четвертий вибух.

Мер Терехов повідомив, що зафіксовано влучання ворожих "Шахедів" в Індустріальному районі міста.

"Один із ударів прийшовся по багатоповерховому житловому будинку. Інформація щодо інших наслідків та можливих постраждалих уточнюється", - зазначив міський голова.

Оновлено 05:18

У житловому будинку, в який влучив "Шахед", пожежа у двох підʼїздах.

В одному горять поверхи з другого по четвертий, в іншому - палає останній поверх.

Інформація щодо постраждалих збирається.

Повітряні удари РФ

Ввечері у неділю, 17 серпня, російські терористи вдарили балістичними ракетами по Харкову.

В Індустріальному районі міста вибуховою хвилею вибиті усі вікна в багатоквартирних будинках. Постраждали більше десяти людей.

Додамо, що вдень у неділю, російський дрон вдарив по селищу Вільшани у Харківській області. Постраждали четверо людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків
Новини
Путін погодився на гарантії США для України і "заборонить" РФ напад на Європу, - Віткофф
Путін погодився на гарантії США для України і "заборонить" РФ напад на Європу, - Віткофф
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія