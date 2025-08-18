Пожежі у квартирах, загиблі та постраждалі: оприлюднене фото удару дронів по Харкову

У Харкові російські дрони влучили в житловий будинок. Внаслідок атаки загинуло троє людей, серед них - дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова та ДСНС України.

За його інформацією, ворог ударив чотирма безпілотниками типу "Герань-2" у п'ятиповерховий багатоквартирний житловий будинок.

"Внаслідок удару загинуло троє людей, серед яких 1,5-річна дівчинка, тіло якої дістали з-під завалів. 17 людей - отримали травми різного ступеня тяжкості, деякі з яких були шпиталізовані", - зазначив Синєгубов.

Він додав, що в квартирах на першому, третьому і пʼятому поверхах, спалахнули пожежі. Зафіксоване руйнування перекриттів та обвали.

Загалом пошкоджені шість житлових будинків і 15 автомобілів.

Синєгубов також зазначив, що в атакованому Індустріальному районі зафіксоване влучання у землю двох ворожих дронів типу "Герань-2".