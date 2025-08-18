ua en ru
Пожары в квартирах, погибшие и пострадавшие: обнародованы фото удара дронов по Харькову

Харьков, Понедельник 18 августа 2025 07:45
Пожары в квартирах, погибшие и пострадавшие: обнародованы фото удара дронов по Харькову Фото: россияне обстреляли ударными дронами Харьков (t.me/synegubov)
Автор: Валерий Савицкий

В Харькове российские дроны попали в жилой дом. В результате атаки погибли три человека, среди них - ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова и ГСЧС Украины.

Согласно его информации, враг ударил четырьмя беспилотниками типа "Герань-2" в пятиэтажный многоквартирный жилой дом.

"В результате удара погибли три человека, среди которых 1,5-летняя девочка, тело которой достали из-под завалов. 17 человек - получили травмы различной степени тяжести, некоторые из которых были госпитализированы", - отметил Синегубов.

Он добавил, что в квартирах на первом, третьем и пятом этажах, вспыхнули пожары. Зафиксированы разрушения перекрытий и обвалы.

В целом, повреждены шесть жилых домов и 15 автомобилей.

Синегубов также отметил, что в обстрелянном Индустриальном районе зафиксировано попадание в землю двух вражеских дронов типа "Герань-2".

Фото: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов (t.me/synegubov)

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что пожар в пострадавшем доме возник на площади 900 м2. Среди 17 пострадавших - шестеро детей.

"Во время проведения аварийно-спасательных работ, удалось живыми деблокировать из-под завалов молодую женщину и мужчину. Есть информация о наличии других людей под завалами. Работы продолжаются", - отметили в ведомстве.

Спасатели также опубликовали собственные фото последствий вражеской атаки.

Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (https://t.me/dsns_telegram/47982)

Дроновая атака на Харьков

Напомним, утром 18 августа около 05:00 российские террористы обстреляли Харьков ударными дронами "Шахед". В городе прогремели четыре взрыва.

Один из беспилотников попал в жилой дом, на месте удара возник пожар.

Вскоре выяснилось, что от обстрела пострадали более десяти человек и погиб маленький ребенок.

