Пожары в квартирах, погибшие и пострадавшие: обнародованы фото удара дронов по Харькову

В Харькове российские дроны попали в жилой дом. В результате атаки погибли три человека, среди них - ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова и ГСЧС Украины.

Согласно его информации, враг ударил четырьмя беспилотниками типа "Герань-2" в пятиэтажный многоквартирный жилой дом.

"В результате удара погибли три человека, среди которых 1,5-летняя девочка, тело которой достали из-под завалов. 17 человек - получили травмы различной степени тяжести, некоторые из которых были госпитализированы", - отметил Синегубов.

Он добавил, что в квартирах на первом, третьем и пятом этажах, вспыхнули пожары. Зафиксированы разрушения перекрытий и обвалы.

В целом, повреждены шесть жилых домов и 15 автомобилей.

Синегубов также отметил, что в обстрелянном Индустриальном районе зафиксировано попадание в землю двух вражеских дронов типа "Герань-2".