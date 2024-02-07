Пожежі в Києві, "прильоти" в Миколаєві та Дрогобичі: головне про наслідки масованої атаки

Головне про атаку:

Війська РФ масовано в кілька хвиль атакували Україну, випустивши ракети з Ту-95МС та Ту-22М3. Також противник використав балістику, а перед цим запускав "Шахеди".

Ракета на Львівщині летіла в напрямку Польщі. На відстані 20 км до кордону розвернулась на 180 градусів. На перехоплення ракети вилетіло три польських F-16.

Київ. Лунали вибухи, працювала ППО. Через падіння уламків у Дніпровському р-ні є постраждалі, там також аварійне відключення світла. Мер повідомив про пошкодження 2 високовольтних ліній. У Голосіївському р-ні, горить багатоповерхівка, автівки та СТО. Крім того, пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі столиці.

Київська область. Лунали вибухи.

Харків. Влучання у Слобідському р-ні. Є пошкодження нежитлової інфраструктури.

Миколаїв. Є влучання ракет і "Шахедів". Пошкоджено близько 20 будинків і водопровідні мережі. Виникла пожежа на ділянці підземного газопроводу, а також на території інфраструктурного обʼєкта. Є поранені та загиблий.

Черкаська область. Лунали вибухи.

Дрогобич (Львівська область) було чутно вибухи.

Київ

У Києві під час повітряної тривоги працювала ППО, було збито над столицею та в районі близько 20 ракет Х-101/Х-555/Х-55, які заходили на Київ кількома хвилями з різних напрямків.

Але є й наслідки через падіння уламків у Дніпровському, Деснянському та Голосіївському районах.

Зокрема, у Голосіївському районі сталася пожежа у 18-поверховому будинку на кількох поверхах. Є постраждалі. В цьому районі також спалахнули автівки та СТО.

Крім того, у Дніпровському районі уламки пошкодили високовольтні лінії. Через що в цьому районі аварійне відключення електрики. Люди залишилися без світла.

Загалом у столиці внаслідок ворожої атаки наразі 9 постраждалих. З багатоповерхівки в Голосіївському районі госпіталізували вже 6 осіб. Серед них - вагітна жінка. Екстрені служби працюють на місці. Ще двох постраждалих госпіталізували в Дніпровському районі. А одному медики надали допомогу на місці.

Також в столиці пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі столиці. Фахівці зʼясовують масштаби.

О 9:15 в ДТЕК повідомили, що протягом трьох-чотирьох годин заживлять будинки за резервними джерелами живлення, а до кінця дня планують відновити нормальну роботу електромереж.

Харків

У Харкові розпочався обстріл ракетами С-300 з 6:00 год, зафіксовані влучання у Слобідському районі. Ворог завдав щонайменше чотирьох ударів.

Є пошкодження нежитлової інфраструктури. Отримала легкі поранення 52-річна жінка.

Миколаїв

Росіяни атакували Миколаїв "Шахедами" і ракетами. Є дві локації пошкоджень - житловий приватний сектор та об'єкт інфраструктури. У першому пошкоджено близько 40 приватних будинків. Ракета влучила у дорогу, утворилася велика вирва. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки. Через важкі поранення помер чоловік, ще декілька людей постраждали.

Щодо території інфраструктурного об'єкта, то там є влучання в будівлю й виникла пожежа технічної споруди. Наразі займання локалізовано.

В місті є пошкодження газових і водопровідних мереж.

Фото: наслідки "прильоту" по житловому сектору в Миколаєві (facebook.com/DSNSMYKOL/?locale=uk_UA)

Дрогобич

Є влучання й у Львівській області. Це промисловий об'єкт у Дрогобичі. Там зафіксували часткове руйнування будівлі. На площі близько 300 метрів квадратних триває пожежа. На місці працюють вогнеборці.

Станом на зараз інформації про постраждалих чи загиблих нема.

Крім цього, Сили ППО збили одну ракету у Стрийському районі. Жертв та постраждалих нема. Пошкоджених об'єктів - також.

Якою була попередня атака

Нагадаємо, що перед цим російські війська масовано атакували Україну 23 січня. Тоді під ударом опинився Київ, Харків та Павлоград. Ворог випустив по Україні 41 ракету, більшість з них летіла по балістичній траєкторії. Силам ППО тоді вдалося вразити 21 ворожу ціль. Втім, внаслідок атаки загинуло 12 людей та були руйнування і постраждалі. Найбільше потерпілих було у Харкові, де повністю була зруйнована багатоповерхівка.

Детально про попередню масовану ракетну атаку та її особливості РБК-Україна розписувало в матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.