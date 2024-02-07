Пожары в Киеве, "прилеты" в Николаеве и взрывы в Дрогобыче: главное о последствиях массированной атаки

Сегодня, 7 февраля, утром Россия массированно атаковала Украину ракетами, перед этим выпустив "Шахеды". Под ударом оказался Киев, Харьков, Николаев, а также взрывы были слышны и в западных регионах. Известно о пожарах, разрушениях и пострадавших.
РБК-Украина в материале ниже собрало все, что известно о массовой утренней атаке.
В Киеве во время воздушной тревоги работала ПВО. Но есть последствия из-за падения обломков в двух районах.
В частности, в Голосеевском районе произошел пожар в 18-этажном доме на нескольких этажах. Есть пострадавшие. В этом районе также вспыхнули автомобили и СТО.
Кроме того, в Днепровском районе обломки повредили высоковольтные линии. Из-за чего в этом районе аварийное отключение электричества. Люди остались без света.
Всего в столице в результате вражеской атаки шестеро пострадавших. Трое в Днепровском районе, двое из них госпитализированы. И троих доставили в больницу из Голосеевского района.
Также в столице повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы. Специалисты выясняют масштабы.
Напомним, что перед этим российские войска массированно атаковали Украину 23 января. Тогда под ударом оказались Киев, Харьков и Павлоград. Враг выпустил по Украине 41 ракету, большинство из них летело по баллистической траектории. Силам ПВО тогда удалось поразить 21 вражескую цель. Впрочем, в результате атаки погибли 12 человек и были разрушения и пострадавшие. Больше всего пострадавших было в Харькове, где полностью разрушена многоэтажка.
Подробно о предварительной массированной ракетной атаке и ее особенностях РБК-Украина расписывало в материале.
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