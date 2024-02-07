Пожары в Киеве, "прилеты" в Николаеве и взрывы в Дрогобыче: главное о последствиях массированной атаки

Главное об атаке:

Войска РФ массировано в несколько волн атаковали Украину, выпустив ракеты из Ту-95МС и Ту-22М3. Также противник использовал баллистику, а перед этим запускал "Шахеды".

Ракета во Львовской области летела в направлении Польши. На расстоянии 20 км до границы развернулась на 180 градусов. На перехват ракеты вылетели три польских F-16.

Киев. Раздавались взрывы, работала ПВО. Из-за падения обломков в Днепровском р-не есть прострадавшие, там также аварийное отключение света. Мэр сообщил о повреждении 2 высоковольтных линий. В Голосеевском р-не горит многоэтажка, автомобили и СТО. Кроме того, повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы.

Киевская область. Раздавались взрывы.

Харьков. Попадания в Слободском р-не. Есть повреждения нежилой инфраструктуры.

Николаев. Есть попадание ракет и "Шахедов". Повреждены около 20 домов и водопроводные сети. Возник пожар на участке подземного газопровода, а также на территории инфраструктурного объекта. Есть раненые и погибший.

Черкасская область. Раздавались взрывы.

Дрогобыч (Львовская область) были слышны взрывы.

Киев

В Киеве во время воздушной тревоги работала ПВО. Но есть последствия из-за падения обломков в двух районах.

В частности, в Голосеевском районе произошел пожар в 18-этажном доме на нескольких этажах. Есть пострадавшие. В этом районе также вспыхнули автомобили и СТО.

Кроме того, в Днепровском районе обломки повредили высоковольтные линии. Из-за чего в этом районе аварийное отключение электричества. Люди остались без света.

Всего в столице в результате вражеской атаки шестеро пострадавших. Трое в Днепровском районе, двое из них госпитализированы. И троих доставили в больницу из Голосеевского района.

Также в столице повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы. Специалисты выясняют масштабы.

Какова была прошлая атака

Напомним, что перед этим российские войска массированно атаковали Украину 23 января. Тогда под ударом оказались Киев, Харьков и Павлоград. Враг выпустил по Украине 41 ракету, большинство из них летело по баллистической траектории. Силам ПВО тогда удалось поразить 21 вражескую цель. Впрочем, в результате атаки погибли 12 человек и были разрушения и пострадавшие. Больше всего пострадавших было в Харькове, где полностью разрушена многоэтажка.

Подробно о предварительной массированной ракетной атаке и ее особенностях РБК-Украина расписывало в материале.

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