Пожежі, є пошкодження. В ОВА розповіли про наслідки атаки РФ на Київську область

Атака РФ на Київ

У ніч на 29 серпня і вже вранці у Києві кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу російських дронів-камікадзе. Близько 8:00 повідомлялося, що ППО збила більше 10 безпілотників на підльоті до Києва, постраждалих у столиці немає.

Після цього у Києві знову оголосили тривогу. Загалом для Києва тривога тривала близько шести годин. Після останньої тривоги в районі Києва під час атаки РФ знищили півтора десятки дронів. Жоден безпілотник не досяг мети.

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