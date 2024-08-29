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Пожары, есть повреждения. В ОВА рассказали о последствиях атаки РФ на Киевскую область

Фото: в Киевской области начались пожары из-за атаки РФ 29 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Киевской области из-за атаки РФ начались пожары. Также поврежден частный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Руслана Кравченко.

"Враг в очередной раз атаковал Киевскую область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели", - рассказал он.

По его данным, по состоянию на 9:00, попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено.

"Пострадавших среди населения нет. Падения обломков фиксируются за пределами населенных пунктов на открытых участках местности. В трех районах области падения обломков повлекли за собой пожары травяного настила", - констатировал Кравченко.

Также, по словам главы ОВА, есть информация об одном поврежденном частном доме, в нем выбиты окна.

Атака РФ на Киев

В ночь на 29 августа и уже утром в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы российских дронов-камикадзе. Около 8:00 сообщалось, что ПВО сбила около десятка беспилотников на подлете к Киеву, пострадавших в столице нет.

После этого в Киеве снова объявили тревогу. В общей сложности для Киева тревога длилась около шести часов. После последней тревоги в районе Киева во время атаки РФ уничтожили полтора десятка дронов. Ни один беспилотник не достиг цели.

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КиевКиевская область