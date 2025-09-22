Пожежі у чотирьох районах: у ДСНС показали наслідки удару РФ по Київщині

Російська армія у ніч на понеділок, 22 вересня, масовано атакувала Київську область ударними дронами. Пожежі зафіксовано у чотирьох районах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
За даними ДСНС, у Борисполі внаслідок атаки горіли квартира в багатоповерхівці та приватний будинок. Там також пошкоджено транспорт і житло, травмовано чоловіка 1993 р.н. У Малій Олександрівці - пожежа в приватному будинку.
А ось у Вишгородському районі ліквідовано займання лісової підстилки, у Фастівському - пожежу житлового будинку. В Обухівському - уламки пошкодили багатоповерхівку.
На місцях працюють піротехніки ДСНС, проводиться обстеження територій та вилучення небезпечних предметів.
Пізно ввечері неділі, 21 вересня, російська армія запустила по території України ударні дрони типу "Шахед". Повітряна тривога оголошувалась у низці областей.
Наразі відомо, що під атакою була не лише Київщина, а й Сумська область.
Окрім того, сьогодні рано вранці росіяни КАБами атакували Запоріжжя - ворог запустив по місту близько п'яти авіабомб. Там вже відомо про трьох загиблих.
Детально про те, що відомо про нічні обстріли - читайте у матеріалі РБК-Україна.