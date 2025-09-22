UA

Пожежі у чотирьох районах: у ДСНС показали наслідки удару РФ по Київщині

Фото: наслідки атаки на Київщину 22 вересня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

Російська армія у ніч на понеділок, 22 вересня, масовано атакувала Київську область ударними дронами. Пожежі зафіксовано у чотирьох районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За даними ДСНС, у Борисполі внаслідок атаки горіли квартира в багатоповерхівці та приватний будинок. Там також пошкоджено транспорт і житло, травмовано чоловіка 1993 р.н. У Малій Олександрівці - пожежа в приватному будинку.

А ось у Вишгородському районі ліквідовано займання лісової підстилки, у Фастівському - пожежу житлового будинку. В Обухівському - уламки пошкодили багатоповерхівку.

На місцях працюють піротехніки ДСНС, проводиться обстеження територій та вилучення небезпечних предметів.

 Фото: наслідки атаки на Київщину 22 вересня (t.me/dsns_telegram)

Обстріл України 22 вересня

Пізно ввечері неділі, 21 вересня, російська армія запустила по території України ударні дрони типу "Шахед". Повітряна тривога оголошувалась у низці областей.

Наразі відомо, що під атакою була не лише Київщина, а й Сумська область.

Окрім того, сьогодні рано вранці росіяни КАБами атакували Запоріжжя - ворог запустив по місту близько п'яти авіабомб. Там вже відомо про трьох загиблих.

Детально про те, що відомо про нічні обстріли - читайте у матеріалі РБК-Україна.

