КАБи на Запоріжжя та ''Шахеди'' на Київщині: всі наслідки нічного удару РФ по Україні

Російська Федерація у ніч на понеділок завдала ударів по Україні різними видами озброєння. Ворог застосував ударні безпілотники та керовані авіабомби.

РБК-Україна розповідає все, що відомо про обстріли України цієї ночі.

Головне:

ворог атакував Україну ударними дронами та авіабомбами;

пошкоджено інфраструктуру;

вже відомо про перші жертви та поранених.

Чим бив ворог

З вечора 21 вересня ворог запустив по Україні "Шахеди", найбільш постраждала Київська та Сумська області. Також сьогодні вранці по Запоріжжю було застосовано КАБи. Ворог п'ять разів вдарив авіабомбами.

Київська область

Станом на 02:00 у столиці працювала ППО. Було влучання у Бориспільському районі, внаслідок чого зафіксовані пожежі у приватних будинках та у триповерховому житловому будинку. Одна людина постраждала.

Також під обстрілом були Вишгородський та Фастівській райони - там теж виникли пожежі. В Обухівському районі уламки БпЛА впали на багатоповерховий незаселений будинок.

Запоріжжя

Ворог поцілив в обʼєкт цивільної інфраструктури, також було знищено і пошкоджено автомобілі. За даними місцевої влади, агресор використав п'ять КАБів.

Двоє людей загинуло. Ліквідація наслідків продовжується.

Внаслідок нічної атаки пошкоджено 15 багатоповерхових і 10 приватних будинків, а також нежитлові приміщення.

"Фахівці районних адміністрацій уже обстежують територію, щоб зафіксувати всі пошкодження. Комунальні служби вже почали закривати вибиті вікна OSB-плитами в житлових будинках", - повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Внаслідок чергової ворожої атаки повністю знищено приватний житловий будинок. За попередніми даними, під завалами може перебувати жінка. На місці події безперервно працюють рятувальники ДСНС, які роблять усе можливе для її пошуку.

Сумська область

В одному з районів Сумської області зафіксовано влучання ворожих безпілотників. За даними обласної військової адміністрації, на місці події працюють усі екстрені служби, триває обстеження території.

Виконувач обов’язків міського голови Сум Артем Кобзар повідомив, що внаслідок атаки постраждала одна людина. Два удари припали на промислові об’єкти, ще один - на заклад освіти. У навколишніх багатоповерхових будинках вибито вікна та пошкоджено балконні конструкції.