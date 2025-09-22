Пожары в четырех районах: в ГСЧС показали последствия удара РФ по Киевской области

По данным ГСЧС, в Борисполе в результате атаки горели квартира в многоэтажке и частный дом. Там также поврежден транспорт и жилье, травмирован мужчина 1993 г.р. В Малой Александровке - пожар в частном доме.

А вот в Вышгородском районе ликвидировано возгорание лесной подстилки, в Фастовском - пожар жилого дома. В Обуховском - обломки повредили многоэтажку.

На местах работают пиротехники ГСЧС, проводится обследование территорий и изъятие опасных предметов.

Фото: последствия атаки на Киевщину 22 сентября (t.me/dsns_telegram)

Обстрел Украины 22 сентября

Поздно вечером воскресенья, 21 сентября, российская армия запустила по территории Украины ударные дроны типа "Шахед". Воздушная тревога объявлялась в ряде областей.

Известно, что под атакой была не только Киевщина, но и Сумская область.