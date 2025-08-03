Пожежі, будинки в руїнах, є постраждалі: фото з місця удару по Миколаєву

Що передувало

Нагадаємо, пізно ввечері 2 серпня, Повітряні сили ЗСУ зафіксували над Чорним морем літак Ту-22М3, який є носієм ракет Х-22.

Після цього військові зафіксували ракету курсом на Миколаїв. Спочатку ніякої інформації про наслідки не було, але пізніше мер міста Олександр Сенкевич підтвердив ракетний удар. Кім зі свого боку написав, що в місті пожежа.

Уже пізніше Сєнкевич поінформував, що через обстріл у місті через обстріли зруйновано приватні будинки і пошкоджено ще низку будинків, зокрема багатоповерхівки.

Також варто зазначити, що буквально після атаки на Миколаїв і повідомлення про вибухи в Миколаївській області, в цьому регіоні, а також у місті Херсон - зникло світло.

Відомо, що станом на 22:51 світло в Херсон стали повертати. Однак голова ОВА Олександр Прокудін закликав людей економно користуватися електроенергією до стабілізації ситуації.