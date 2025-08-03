Пожары, дома в руинах, есть пострадавшие: фото с места удара по Николаеву

Что предшествовало

Напомним, поздно вечером 2 августа, Воздушные силы ВСУ зафиксировали над Черным морем самолет Ту-22М3, который является носителем ракет Х-22.

После этого военные зафиксировали ракету курсом на Николаев. Изначально никакой информации о последствиях не было, но позже мэр города Александр Сенкевич подтвердил ракетный удар. Ким в свою очередь написал, что в городе пожар.

Уже позже Сенкевич проинформировал, что из-за обстрела в городе из-за обстрелов разрушены частные дома и повреждены еще ряд домов, включая многоэтажки.

Также стоит отметить, что буквально после атаки на Николаев и сообщения о взрывах в Николаевской области, в этом регионе, а также в городе Херсон - пропал свет.

Известно, что по состоянию на 22:51 свет в Херсон стали возвращать. Однако глава ОВА Александр прокудин призвал людей экономно пользоваться электроэнергией до стабилизации ситуации.