Пожежа на Запорізькій АЕС. Експерти МАГАТЕ не змогли встановити причину інциденту

В оновленому звіті Агентства йдеться, що вранці 12 серпня його експерти відвідали градирні станції, щоб "спостерігати за наслідками" пожежі, яка сталася 11 серпня

"За словами генерального директора Рафаеля Маріано Гроссі, на основі спостережень команда оцінила, що малоймовірно, що першоджерело пожежі виникло біля основи градирні", - йдеться в публікації МАГАТЕ.

Як було встановлено, пошкодження, скоріш за все, було зосереджено у внутрішній частині башти на рівні водорозподільного сопла, розташованого на висоті приблизно 10 метрів.

Повідомляється, що окупанти відмовили команді МАГАТЕ "з міркувань безпеки" у проханні отримати доступ до басейну холодної води, який є основою градирні.

"Під час відвідування постраждалої градирні команда помітила вигорілі ділянки у внутрішньому обладнанні вище, біля рівня розподільної форсунки. Вони також спостерігали краплі спаленого пластику та фрагменти бетону, що впав, розподілені по басейну з холодною водою", - йдеться в повідомленні Агентства.

Команда оцінила, що ці краплі відповідали розплавленій і пластиковій сітці, що впала через вогонь, розповіли в МАГАТЕ.

Були зібрані зразки сміття, зокрема спалений і розплавлений пластик. Команда оцінила стійкий запах від вогню "та визначила, що за відсутності запаху сірки він, швидше за все, спричинений палаючим пластиком".

Зазначається також, що спеціалісти МАГАТЕ не помітили залишків ані шин (раніше з'являлися повідомлення, що окупанти могли підпалити автомобільні шини задля провокації), ані дронів (підконтрольна окупантам "команда" ЗАЕС розповідала, що нібито могла бути атака БПЛА на станцію).

"Команда підтвердила, що не було значних ознак пошкодження уламків, попелу чи сажі, розташованих біля основи градирні", - йдеться в заяві Агентства.

У МАГАТЕ акцентували, що ядерна безпека станції не постраждала, оскільки градирні наразі не працюють. А у районі градирень, які розташовані приблизно за 1,5 км від реакторних блоків ЗАЕС, радіоактивних речовин немає.

"Команда провела радіаційний моніторинг в районі градирень і реакторів і підтвердила відсутність ознак підвищеного рівня радіації", - розповіли в Агентстві.

У звіті йдеться, що нині команда МАГАТЕ "не змогла зробити остаточні висновки на основі отриманих даних і спостережень" щодо пожежі, яка сталася позавчора. Та пообіцяли продовжити аналіз після додаткового огляду та доступу до рівня розподілу водяного сопла та басейну холодної води.

Пожежа на ЗАЕС

Нагадаємо, 11 серпня голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявив, що жителі Нікополя помітили пожежу в одній з градирень Запорізької АЕС на тимчасово окупованому березі колишнього Каховського водосховища.

Чиновник також наголосив, що ЗАЕС працює в штатному режимі.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької АЕС. Та додав, що українська сторона чекає реакції світу та МАГАТЕ.

Згодом в МАГАТЕ зробили заяву, що експерти Агентства стали свідками сильного темного диму в північній частині ЗПЕС, який з’явився після "численних вибухів".

Додамо, що в Енергоатомі вірогідними причинами пожежі на ЗАЕС вважають недбалість окупантів або свідомий підпал. Також там заявили, що перевищень контрольних рівнів по викидах та скидах радіоактивних речовин не зафіксовано.