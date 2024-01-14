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Пожежа в ТЦ Києва: 7-річний відвідувач здійснив умисний підпал

Неділя 14 січня 2024 17:59
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Пожежа в ТЦ Києва: 7-річний відвідувач здійснив умисний підпал Фото: У Києві сталася пожежа в одному з ТЦ (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерія Поліщук

Винуватцем пожежі в київському торговому центрі "Космополит", що знаходиться у Соломʼянському районі, став 7-річний відвідувач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис поліції Києва в Facebook.

Правоохоронці повідомляють, що під час проведення огляду місця події та опрацювання відео з камер внутрішнього спостереження, поліцейські встановили, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу, який здійснив 7-річний хлопчик - відвідувач парку розваг.

"Батьки разом з дитиною запрошені до Солом’янського управління поліції для дачі показів", - йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом слідчі розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна.

Пожежа в ТЦ "Космополит"

13 січня близько 16:00 у столичному ТЦ сталося загоряння на четвертому поверсі будівлі, де заходиться дитяча кімната. Після цього, у торговому центрі оголосили про евакуацію.

З торгового центру евакуйовали понад 200 осіб. При цьому троє людей звернулися до медиків за допомогою.

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