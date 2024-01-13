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У Києві загасили пожежу в ТЦ, є постраждалі

Субота 13 січня 2024 18:00
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У Києві загасили пожежу в ТЦ, є постраждалі Фото: У Києві сталася пожежа в одному з ТЦ (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві загасили пожежу, яка сталася у ТЦ "Космополит" у Соломʼянському районі. Внаслідок події постраждали три людини.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"У ТРЦ "Космополит", де сталося загоряння на 4 поверсі будівлі, ліквідували пожежу. Екстрені служби продовжують працювати на місці", - повідомив він.

За його словами, з будівлі евакуювали близько 200 людей.

Мер також додав, що до медиків звернулася одна жінка, що постраждала, - зі скаргою на отруєння продуктами горіння.

"Медики їй надали допомогу на місці. Від госпіталізації жінка відмовилася", - розповів Кличко.

Оновлено.

Кличко повідомив, що до медиків звернулися троє осіб.

"До медиків наразі звернулися троє постраждалих від пожежі в ТРЦ "Космополит". - Жінка та чоловік, які там працюють, та 8-річна дівчинка, яка перебувала в торгівельному центрі. Всі - зі скаргами на отруєння продуктами горіння", - заявив він.

Мер зазначив, що медики їм надали допомогу на місці. Від госпіталізації постраждалі відмовилися.

Пожежа в ТЦ "Космополит"

13 січня близько 16:00 у столичному ТЦ сталося загоряння на четвертому поверсі будівлі, де заходиться дитяча кімната. Після цього, у торговому центрі оголосили про евакуацію.

Пожежі в Україні

Наприкінці грудня у Києві сталася пожежа в одній із квартир багатоповерхівки. Внаслідок чого загинула людина.

Перед Новим роком в Київській області сталася пожежа після нічної атаки дронів-камікадзе. Вогонь спалахнув на об'єкті критичної інфраструктури.

Днями в Кривому Розі сталася пожежа у багатоповерхівці у Саксаганському районі. Внаслідок інциденту постраждали жінка та троє маленьких дітей.

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