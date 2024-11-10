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Пожежа та пошкоджений будинок. З'явились фото наслідків атаки РФ на Київську область

Фото: російські війська атакували Київську область 10 листопада (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на 10 листопада окупанти атакували Київську область. Почалась пожежа, пошкоджено будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

"Станом на 10:00 в одному з районів пошкоджено приватний будинок, господарську будівлю, підсобне приміщення та паркан", - йдеться у повідомленні.

У будинку, за даними правоохоронців, виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Інформація про постраждалих наразі відсутня.

 

 

Обстріл РФ по Україні

У ніч на 10 листопада російські війська запустили по Україні рекордну кількість дронів-камікадзе. ППО збила 62 зі 145 безпілотників, причому ППО збила всі 15 БПЛА, які окупанти запустили на Київ.

Зазначимо, що російські війська атакували Одеську область. Двоє людей постраждали. Крім того, пошкоджено 25 гаражів, два легкові автомобілі, дев'ять вантажівок, АЗС та місцевий ринок.

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Київська областьВійна в Україні