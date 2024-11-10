Пожежа та пошкоджений будинок. З'явились фото наслідків атаки РФ на Київську область

Обстріл РФ по Україні

У ніч на 10 листопада російські війська запустили по Україні рекордну кількість дронів-камікадзе. ППО збила 62 зі 145 безпілотників, причому ППО збила всі 15 БПЛА, які окупанти запустили на Київ.

Зазначимо, що російські війська атакували Одеську область. Двоє людей постраждали. Крім того, пошкоджено 25 гаражів, два легкові автомобілі, дев'ять вантажівок, АЗС та місцевий ринок.

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