Пожар и поврежденный дом. Появились фото последствий атаки РФ на Киевскую область

"По состоянию на 10:00 в одном из районов поврежден частный дом, хозяйственное здание, подсобное помещение и забор", - говорится в сообщении.

В доме, по данным правоохранителей, возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Информация о пострадавших отсутствует.