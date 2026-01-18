Пожар произошел на предприятии в Хмельницкой области после атаки дронов

Дроны РФ атаковали Хмельницкую область ночью 18 января, в результате чего на одном из предприятий возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина в Telegram.

По его словам, ночью враг атаковал Хмельницкую область летательными средствами.

"Работали силы ПВО. Есть сбитие. Подробнее позже. В результате российской атаки возник пожар на одном из предприятий в Хмельницком районе. Пожар ликвидирован подразделениями ГСЧС", - сообщил Тюрин.

Чиновник добавил, что пока информация о погибших и травмированных не поступала.

Отметим, что Воздушные Силы несколько раз за ночь предупреждали об угрозе беспилотников РФ в регионе. В частности, речь шла о дронах курсом на Староконстантинов, Сатанив. Двигались вражеские цели с Винницкой области и с востока в направлении Хмельницкого.

Местные паблики в Telegram публиковали видео, на которых очевидцы атаки зафиксировали взрывы. Где именно было попадание или повреждения из-за обломков, в частности, пожар на предприятии - пока неизвестно.