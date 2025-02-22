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Пожежа у приватному будинку в Житомирській області забрала життя чотирьох людей

Фото: в Житомирській області сталась пожежа (t.me/dsns_telegram)
Автор: Каріна Левицька

Пожежа в приватному будинку в селі Заможне Житомирської області забрала життя чотирьох людей. Серед них були діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

В Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, що у селі Заможне виникла пожежа в приватному житловому будинку. Під час гасіння рятувальники виявили тіла чотирьох загиблих, серед яких було двоє дітей.

 Також під час інциденту постраждав чоловік, якого госпіталізували до медичного закладу для надання медичної допомоги.

"На місці працювали 16 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС. Усі обставини події наразі встановлюються", - додали в службі.

Нагадаємо, що минулого року в Одесі відбувалася пожежа у двоповерховому житловому будинку. В результаті події постраждали п'ятеро осіб.

Крім того, ввечері, 22 січня в селищі Краснопавлівка Лозівського району Харківської області сталася пожежа в житловому будинку. Внаслідок події загинули три людини.

Також повідомлялося, що в Кривому Розі сталася пожежа у багатоповерхівці у Саксаганському районі. Внаслідок інциденту постраждали жінка та троє маленьких дітей.

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ЖитомирПожежа