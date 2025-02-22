Пожежа у приватному будинку в Житомирській області забрала життя чотирьох людей

В Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, що у селі Заможне виникла пожежа в приватному житловому будинку. Під час гасіння рятувальники виявили тіла чотирьох загиблих, серед яких було двоє дітей.

Також під час інциденту постраждав чоловік, якого госпіталізували до медичного закладу для надання медичної допомоги.

"На місці працювали 16 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС. Усі обставини події наразі встановлюються", - додали в службі.