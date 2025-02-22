Пожежа у приватному будинку в Житомирській області забрала життя чотирьох людей

Пожежа в приватному будинку в селі Заможне Житомирської області забрала життя чотирьох людей. Серед них були діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
В Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, що у селі Заможне виникла пожежа в приватному житловому будинку. Під час гасіння рятувальники виявили тіла чотирьох загиблих, серед яких було двоє дітей.
"На місці працювали 16 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС. Усі обставини події наразі встановлюються", - додали в службі.
Нагадаємо, що минулого року в Одесі відбувалася пожежа у двоповерховому житловому будинку. В результаті події постраждали п'ятеро осіб.
Крім того, ввечері, 22 січня в селищі Краснопавлівка Лозівського району Харківської області сталася пожежа в житловому будинку. Внаслідок події загинули три людини.
Також повідомлялося, що в Кривому Розі сталася пожежа у багатоповерхівці у Саксаганському районі. Внаслідок інциденту постраждали жінка та троє маленьких дітей.
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