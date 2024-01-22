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У Харківській області сталася пожежа в житловому будинку, загинули три людини

Понеділок 22 січня 2024 21:06
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У Харківській області сталася пожежа в житловому будинку, загинули три людини Ілюстративне фото: у Харківській області через пожежу загинули три людини (facebook.com / Сергій Крук)
Автор: Володимир Костирін

В селищі Краснопавлівка Лозівського району Харківської області сталася пожежа в житловому будинку сьогодні ввечері, 22 січня. Внаслідок події загинули три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку "101" о 18:20. Горіла квартира на першому поверсі багатоквартирного двоповерхового житлового будинку.

На місці вогнеборці з'ясували, що в кімнаті горять домашні речі на площі 9 "квадратів"

"Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла трьох осіб: чоловіка та двох жінок", - розповіли надзвичайники.

Пожежа була повністю ліквідувана о 19:30. Від ДСНС було залучено 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.

Також надзвичайники розповіли, що за попередніми даними, пожежа спалахнула через необережне поводження з вогнем.

У Харківській області сталася пожежа в житловому будинку, загинули три людини

Пожежі в Україні

Раніше повідомлялося, що 12 січня у Харкові сталася пожежа в триповерховому корпусі Обласної дитячої клінічної лікарні. Тоді понад п'ятдесят людей було евакуйовано з будівлі, а також вдалося врятувати ще кількох громадян, які залишалися в приміщенні.

Нагадаємо також, цими вихідними у Вінницькій області в селі Лучинчик сталось загоряння в одному з житлових будинків. Внаслідок цього загинула 3-річна дитина. Крім того, у Дніпрі в результаті пожежі в будинку загинули жінка та троє дітей.

Також повідомлялося, що нещодавно в Кривому Розі сталася пожежа у багатоповерхівці у Саксаганському районі. Внаслідок інциденту постраждали жінка та троє маленьких дітей.

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Пожежа харков
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