Пожар в частном доме в Житомирской области забрал жизни четырех человек

Напомним, что в прошлом году в Одессе происходил пожар в двухэтажном жилом доме. В результате происшествия пострадали пять человек.

Кроме того, вечером, 22 января в поселке Краснопавловка Лозовского района Харьковской области произошел пожар в жилом доме. В результате происшествия погибли три человека.

Также сообщалось, что в Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке в Саксаганском районе. В результате инцидента пострадали женщина и трое маленьких детей.

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