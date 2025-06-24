Пожежа на підприємстві, вибиті шибки та постраждалі: деталі наслідків обстрілу Харкова

В ніч на 24 червня росіяни атакували Харків дронами. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження та є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Ігоря Терехова і канал глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Ворог почав атакувати місто приблизно з 02:10. Після цього мешканці чули серію вибухів. Як виявилося пізніше, в основному під атакою Немишлянський район.

"Попередньо, один з прильотів стався у приватному секторі, поблизу лікарні у Немишлянському районі - у найближчих будівлях вибиті шибки. Інформація щодо постраждалих наразі не надходило", - писав Терехов о 02:30.

Пізніше він уточнив, що є інформація про влучання на територію приватного будинку.

"У Немишлянському районі Харкова внаслідок влучання ворожого БпЛА в землю пошкоджено скління вікон в будинку", - інформував глава ОВА о 02:53.

Крім того, під атакою дронів опинилося цивільне підприємство. За словами Терехова, там почалася пожежа. Через деякий час Синєгубов теж написав про підприємство, але згідно його допису, дрон впав на територію цього підприємства. Інформації про пожежу від нього не було.

За останніми даними, у Немишлянському районі Харкова наразі один постраждалий. Також в цьому районі виявило безпілотник, який, попередньо, не здетонував.

Водночас на місто летить ще група ударних дронів.

Оновлено о 03:27

На цю хвилину відомо про "прильоти" трьох БпЛА по території цивільного підприємства в Немишлянському районі", - поінформував Синєгубов.

Оновлено о 03:48

Терехов підбив підсумки та повідомив, що росіяни цієї ночі випустили по Харкову 7 "Шахедів".

"Один впав, не розірвавшись, решта уразили три локації - дві з них знаходяться у приватному секторі Немишлянського району, та одне цивільне підприємство у Салтівському. Одна постраждала людина", - додав він.

Оновлено о 04:10

Терехов написав, що у Харкові кількість постраждалих зросла до трьох.