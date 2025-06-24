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Пожар на предприятии, выбитые стекла и пострадавшие: детали последствий обстрела Харькова

Вторник 24 июня 2025 03:26
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Пожар на предприятии, выбитые стекла и пострадавшие: детали последствий обстрела Харькова Фото: последствия атаки продолжают уточняться (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 24 июня россияне атаковали Харьков дронами. В результате обстрела зафиксированы повреждения и есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова и канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Враг начал атаковать город примерно с 02:10. После этого жители слышали серию взрывов. Как оказалось позже, в основном под атакой Немышлянский район.

"Предварительно, один из прилетов произошел в частном секторе, вблизи больницы в Немышлянском районе - в ближайших зданиях выбиты стекла. Информация о пострадавших пока не поступала", - писал Терехов в 02:30.

Позже он уточнил, что есть информация о попадании на территорию частного дома.

"В Немышлянском районе Харькова в результате попадания вражеского БпЛА в землю повреждено остекление окон в доме", - информировал глава ОВА в 02:53.

Кроме того, под атакой дронов оказалось гражданское предприятие. По словам Терехова, там начался пожар. Через некоторое время Синегубов тоже написал о предприятии, но согласно его сообщению, дрон упал на территорию этого предприятия. Информации о пожаре от него не было.

По последним данным, в Немышлянском районе Харькова пока один пострадавший. Также в этом районе обнаружили беспилотник, который, предварительно, не сдетонировал.

В то же время на город летит еще группа ударных дронов.

Обновлено в 03:27

На эту минуту известно о «прилетах» трех БпЛА по территории гражданского предприятия в Немышлянском районе", - сообщил Синегубов.

Обновлено в 03:48

Терехов подвел итоги и сообщил, что россияне этой ночью выпустили по Харькову 7 "Шахедов".

"Один упал, не разорвавшись, остальные поразили три локации - две из них находятся в частном секторе Немышлянского района, и одно гражданское предприятие в Салтовском. Один пострадал человек", - добавил он.

Обновлено в 04:10

Терехов написал, что в Харькове количество пострадавших возросло до трех.

Обстрелы Харькова

Напомним, что россияне регулярно атакуют Харьков. Так, в ночь на 20 июня враг тоже запустил по городу беспилотники, в результате чего были пожары, повреждены жилые дома, авто, а также были пострадавшие.

Подробнее о последствиях той атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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