Пожежа на НПЗ і паніка на пляжах: у Краснодарському краї заявили про наймасовішу атаку

Росіяни поскаржилися, що на Краснодарський край здійснили наймасованішу денну атаку дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ленту новостей Краснодара".
Близько 11 ранку в Краснодарському краї оголосили тривогу через загрозу невідомих дронів. Після цього росіяни почали скаржитися на проблеми з інтернетом.
За даними видання, у Сочі вперше почалася евакуація туристів із пляжів. При цьому тих, хто проживав на той момент у готелях, спустили в підвали і паркінги.
У мережі вже поширюють відео, на якому можна помітити, що біля Слов'янська-на-Кубані спалахнула пожежа в районі нафтопереробного заводу.
Водночас російська влада відзвітувала про нібито збиття 10 дронів.
До речі, сьогодні, 8 серпня, ввечері на тлі тривоги через загрозу дронів у Сочі мало не зірвався концерт американського репера Akon.
Примітно, що росіян навіть не відправили в укриття, а просто вигнали у фойє.