Пожар на НПЗ и паника на пляжах: в Краснодарском крае заявили о самой массированной атаке

Россияне пожаловались, что на Краснодарский край совершили самую массированную дневную атаку дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Ленту новостей Краснодара".
Около 11 утра в Краснодарском крае объявили тревогу из-за угрозы неизвестных дронов. После этого россияне начали жаловаться на проблемы с интернетом.
По данным издания, в Сочи впервые началась эвакуация туристов с пляжей. При этом тех, кто проживал на тот момент в отелях, спустили в подвалы и паркинги.
В сети уже распространяют видео, на котором можно заметить, что возле Славянска-на-Кубани вспыхнул пожар в районе нефтеперерабатывающего завода.
В то же время российские власти отчитались о якобы сбитии 10 дронов.
К слову, сегодня, 8 августа, вечером на фоне тревоги из-за угрозы дронов в Сочи чуть не сорвался концерт американского рэпера Akon.
Примечательно, что россиян даже не отправили в укрытие, а просто выгнали в фойе.