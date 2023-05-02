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Пожежа на нафтобазі у Севастополі: оприлюднено супутникові знімки наслідків

Ілюстративне фото: оприлюднено супутникові знімки наслідків пожежі на нафтобазі у Севастополі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Пожежа на нафтобазі у Севастополі пошкодила резервуари, де окупанти зберігали нафтопродукти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми" у Telegram.

На знімках, які оприлюднив проект журналістських розслідувань, можна побачити кілька резервуарів, що згоріли.

Фото: наслідки пожежі на нафтобазі у Севастополі (t.me/cxemu)

За даними української розвідки, нафтопродукти, які зберігали в резервуарах, призначалися як паливо для Чорноморського флоту російських окупантів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 29 квітня у тимчасово окупованому Севастополі спалахнула пожежа на місцевій нафтобазі.

Пізніше в Генштабі уточнили, що нафтобаза, що згоріла, забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту Росії, які завдавали ракетних ударів по мирних містах України.

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