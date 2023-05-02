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Пожар на нефтебазе в Севастополе: обнародованы спутниковые снимки последствий

Иллюстративное фото: обнародованы спутниковые снимки последствий пожара на нефтебазе в Севастополе (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Пожар на нефтебазе в Севастополе повредил резервуары, где оккупанты хранили нефтепродукты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы" в Telegram.

На снимках, которые обнародовал проект журналистских расследований, можно заметить несколько сгоревших резервуаров.

Фото: последствия пожара на нефтебазе в Севастополе (t.me/cxemu)

По данным украинской разведки, нефтепродукты, которые хранили в резервуарах, предназначались в качестве топлива для Черноморского флота российских оккупантов.

Напомним, ранее стало известно, что 29 апреля во временно оккупированном Севастополе вспыхнул пожар на местной нефтебазе.

Позже в Генштабе уточнили, что сгоревшая нефтебаза обеспечивала горючим корабли Черноморского флота России, которые наносили ракетные удары по мирным городам Украины.

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