Пожежа на курорті в Туреччині та візит Зеленського у Давос: новини за 21 січня

Війна Росії проти України: останні новини

Смоленський авіаційний завод РФ атакували дрони. Там виробляють військові літаки, зокрема штурмовики Су-25.

Росіяни двічі обстріляли Куп'янськ, що у Харківські області. Внаслідок чого постраждали цивільні та правоохоронці.

Трамп призупинив надання США фінансової допомоги іншим країнам, - AP

Президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинення на 90 днів всіх програм зовнішньої допомоги. За цей час буде проведена перевірка відповідності цих програм політичним цілям держави.

При цьому залишається остаточно не зрозумілим, які обсяги допомоги будуть припинені цим указом, адже фінансування багатьох програм вже було затверджено Конгресом і має бути виділено, якщо кошти не витрачені.

Трамп заявив, що Зеленський "готовий до угоди", а Путін руйнує Росію

Під час перебування в Овальному кабінеті президент США Дональд Трамп підписав низку указів та відповів на питання журналістів. У нього зокрема запитали й про війну в Україні. На що він заявив, що "Зеленський хоче укласти домовленість". Трамп висловив сподівання, що Путін також має бути готовий до угоди, бо "він руйнує Росію, не укладаючи угоду".

"Гадаю, Росія має великі проблеми. Подивіться лише на інфляцію в Росії... Я би сподівався, що він хоче укласти угоду", - додав Трамп.

Уряд розширив програму виплат 6500 гривень на дітей переселенців

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, уряд вдосконалив соціальну програму "Тепла зима". Йдеться про виплати на кожну дитину із малозабезпечених родин та з родин ВПО.

Так, у грудні 2024 року майже 600 тисячам українців за цією програмою на кожну дитину було виплачено по 6500 грн. Тепер Кабмін вніс зміни, що родини, які минулого року з технічних причин не були включені до переліку отримувачів, тепер одержать допомогу. Ці кошти вони зможуть витратити на найбільш нагальні потреби, зокрема на теплі речі для дітей.

Бойові бригади щомісяця отримуватимуть 2,5 млрд гривень на дрони, - Умєров

"Відтепер щомісяця між бригадами ЗСУ розподілятиметься 2.5 млрд гривень для закупівлі БпЛА. Командири підрозділів зможуть використовувати ці кошти на придбання саме тих дронів, які найбільш ефективні для виконання завдань на фронті", - заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

Зеленський назвав стратегію України на шляху до миру

"Стратегія - ми повинні підійти до будь-якої дипломатії яка призведе я в цьому впевнений до закінчення війни. Питання - яка вона буде. Якщо дипломатія буде сильна й після цієї дипломатії і тих чи інших форматів перемовин у України будуть міцні гарантії безпеки, що унеможливлять повернення Путіна з війною, то це буде сталий справедливий сильний мир для України і європи і чесно для Америки також", - розповів Зеленський.

В Ізраїлі запропонували передати Україні російську зброю, яку захопив ЦАХАЛ

"Під час зустрічі посол (посол України в Ізраїлі Євгеній Корнійчук - ред.) подякував співрозмовниці (заступниці голови МЗС Ізраїлю Шаррен Хаскель - ред.) за озвучену нею пропозицію передати Україні зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛом у Лівані або де-небудь у ворогів Ізраїлю", - повідомляє посольство України в Ізраїлі.

РФ почала використовувати новий дрон "КУБ-2". Defense Express дізнався його характеристики

Як зазначає Defense Express, про існування нових дронів концерн оголосив лише днями, зазначивши, що повезе зразки з експортними індексами "КУБ-2-Э" на виставку озброєння IDEX 2025, яка пройде в Об'єднаних Арабських Еміратах 17-21 лютого.

Новий держсекретар США зробив заяву щодо закінчення війни в Україні

"Єдиний спосіб, яким подібні конфлікти закінчуються... не публічними заявами. Вони закінчуються жорсткою, енергійною дипломатією, яку США прагнуть використати в надії покласти край цьому конфлікту, таким чином, який забезпечить безпеку України та наших партнерів у регіоні, але зупинить вбивства, смерть та руйнування, які ми спостерігаємо вже досить давно", - заявив держсекретар США Марко Рубіо.

На гірськолижному курорті сталась пожежа у готелі, десятки загиблих

У готелі на турецькому гірськолижному курорті Карталкая сталася сильна пожежа. Згідно з останніми даними, відомо про 66 загиблих.

"Ми заявляємо, що наразі ми втратили 66 життів. Ми висловлюємо співчуття сім'ям загиблих наших громадян. Я бажаю якнайшвидшого одужання нашим громадянам, які перебувають на лікуванні", - міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая.

Канада завдасть удару у відповідь, якщо США введуть мита на її товари, - Трюдо

"Ми знаємо, що якщо Сполучені Штати збираються збільшити кількість робочих місць, виробництво та економічне зростання. Їм знадобиться більше енергії, більше ресурсів, все - від пиломатеріалів і бетону до сталі та алюмінію і критично важливих мінералів, які є важливими інгредієнтами економіки майбутнього", - сказав премʼєр Канади Джастін Трюдо.

Україна й Албанія підписали угоду про довгострокове співробітництво та підтримку

Албанія надає Україні військову та гуманітарну допомогу й продовжуватиме підтримку протягом усього десятирічного терміну дії документа. Зокрема, Албанія зробить внесок у коаліцію винищувачів - забезпечуватиме мовну підготовку українських пілотів і технічного персоналу.