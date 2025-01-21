У Куп'янську РФ знову атакувала поліцію дроном "Молнія", п'ятеро поранених

Російська армія у вівторок, 21 січня, завдала удару по Місту Куп'янську. Дроном "Молнія" було атаковано авто правоохоронців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ.

За даними МВС, троє працівників поліції отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості. Також під обстріл потрапив цивільний автомобіль. Поранені 64-річна жінка та її 68-річний чоловік.

"Ворог завдав удару дроном "Молнія-2". Постраждалим надається медична допомога. Пошкоджено службовий автомобіль. На місці працюють необхідні служби", - сказано у повідомленні.

Фото: у Куп'янську РФ знову атакувала поліцію дроном "Молнія" (t.me/mvs_ukraine)

Варто зауважити, що подібний інцидент стався і вчора. Тоді на виїзді з Куп'янська російська армія атакувала правоохоронців, які знаходились у службовому автомобілі.

Новий дрон РФ

Раніше ми писали про те, що про застосування "Молнії" для ударів по Харкову стало відомо відносно недавно. Вперше така атака сталася 12 листопада.