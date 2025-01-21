Атака на Смоленський авіазавод: у ЦПД розповіли про важливість об'єкта

У Смоленську сьогодні вночі, 21 січня, під повітряну атаку потрапив місцевий авіаційний завод. На ньому, зокрема, виробляють літаки військового призначення.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді безпеки і оборони України Андрія Коваленка .

Зазначається, що акціонерне товариство (АТ) "Смоленський авіаційний завод" (СМАЗ) тісно пов'язаний з іншими підприємствами російського оборонного комплексу. Він постачає компоненти та бере участь у кооперації для створення сучасних авіаційних систем.

За словами Коваленка, на Смоленському авіазаводі займаються виробництвом та модернізацією військових літаків, зокрема штурмовиків Су-25.

"Також (підприємство) забезпечує капітальний ремонт і технічне обслуговування авіаційної техніки, що дозволяє РФ зберігати боєздатність застарілих моделей літаків", - розповів він.

Керівник ЦПД наголосив, що кожен удар по такому заводу "руйнуватиме здатність Росії підтримувати власну авіацію у боєздатному стані".

Удар дронів по Смоленському авіазаводу

Раніше повідомлялося, що у Смоленську цієї ночі, 21 січня, кілька разів лунали вибухи, і в небі фіксували безпілотники. Також в районі міста працювала ППО ЗС РФ.

Спочатку в росмедіа писали, що ціллю дронової атаки міг бути місцевий нафтопереробний завод. Проте пізніше з'ясувалося, що під атаку, зокрема, потрапив Смоленський авіаційний завод.

У мережі були оприлюднені числені кадри про вибухи у Смоленську на тлі дронової атаки та роботи ППО. Також повідомлялося про пожежі у місті.

Губернатор Смоленської області поклав відповідальність за повітряний напад на Україну. Російський чиновник також стверджує, що спроба здійснити атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів по об'єктах в області була "припинена", й обійшлося без постраждалих.

"На землі та на дахах окремих будівель відзначені спалахи покрівлі внаслідок падіння уламків БПЛА. Також пошкоджено вікна житлових будинків", - йдеться в публікації губернатора вранці у Telegram.

Додамо, Міноборони РФ у ранковому звіті запевнило, що цієї ночі було "перехоплено та знищено 55 українських безпілотних літальних апаратів над 5 регіонами. З них десять - у Смоленській області.