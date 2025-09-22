Пожежа у Київській області внаслідок влучання ворожого БпЛА: перші подробиці
У Бориспільському районі внаслідок атаки російських беспілотників загорілись житлові будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію в Telegram.
"У Бориспільському районі сталося займання триповерхового житлового будинку. Також виникла пожежа у двох приватних будинках", - ідеться у повідомленні КОВА.
Оперативні служби працюють на місцях.
Інформація щодо потерпілих не надходила, повідомили в Київській обласній військовій адміністрації і пообяцяли згодом надати більше інформації.
"Повітряна тривога триває. Прошу всіх залишатися в безпечних місцях", - наголосили в КОВА.
Робота ППО в Київській області
Близько 2:00 у Київській області повідомили про роботу ППО зі збиття ворожих ударних дронів.
"Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО. У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння", - наголосили у КОВА.
Перед цим повідомлялось про загрозу ударів БпЛА у Фастівському, Обухівському, Бучанському, Білоцерківському та Вишгородському районах області.
Близько 2:30 відбої повітряної тривоги оголосили у Фастівському, Бучанському, Білоцерківському районах Київщини.
"Шахедна" атака на Україну
Раніше РБК-Україна повідомляло про повітряну тривогу в ніч на 22 вересня в декількох областях України через ударні дрони "Шахед", які російські військові запустили по Україні.
Під загрозою досі перебувають східні та південні області України.
Попередня масова "шахедна" тривога була в Україні 19 вересня. Тоді під атакою ударних дронів армії РФ перебували східні, південні, північні та центральні регіони України.