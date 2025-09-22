ua en ru
Политика
Пожар в Киевской области в результате попадания вражеского БпЛА: первые подробности

Киевская область, Понедельник 22 сентября 2025 03:05
Пожар в Киевской области в результате попадания вражеского БпЛА: первые подробности Иллюстративное фото: Пожар в Киевской области в результате попадания вражеского БпЛА (facebook dsnskharkiv))
Автор: Марина Балабан

В Бориспольском районе в результате атаки российских беспилотников загорелись жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию в Telegram.

"В Бориспольском районе произошло возгорание трехэтажного жилого дома. Также возник пожар в двух частных домах", - говорится в сообщении КОВА.

Оперативные службы работают на местах.

Информация о пострадавших не поступала, сообщили в Киевской областной военной администрации и пообещали позже предоставить больше информации.

"Воздушная тревога продолжается. Прошу всех оставаться в безопасных местах", - подчеркнули в КОВА.

Работа ПВО в Киевской области

Около 2:00 в Киевской области сообщили о работе ПВО по сбиванию вражеских ударных дронов.

"Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО. Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения", - отметили в КОВА.

Перед этим сообщалось об угрозе ударов БпЛА в Фастовском, Обуховском, Бучанском, Белоцерковском и Вышгородском районах области.

Около 2:30 отбои воздушной тревоги объявили в Фастовском, Бучанском, Белоцерковском районах Киевской области.

"Шахедная" атака на Украину

Ранее РБК-Украина сообщало о воздушной тревоге в ночь на 22 сентября в нескольких областях Украины из-за ударных дронов "Шахед", которые российские военные запустили по Украине.

Под угрозой до сих пор находятся восточные и южные области Украины.

Предыдущая массовая "шахедная" тревога была в Украине 19 сентября. Тогда под атакой ударных дронов армии РФ находились восточные, южные, северные и центральные регионы Украины.

