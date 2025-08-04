Вибух у номері та 6 постраждалих: нові деталі пожежі в готелі Львова
Сьогодні, 4 серпня, із львівського готелю "Власта" госпіталізували шість людей. Попередня причина - в одному з номерів стався вибух після чого спалахнула пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську міську раду.
За інформацією міської ради, пожежа в готелі "Власта" охопила близько 300 квадратних метрів. На момент інциденту всередині перебували люди - всіх евакуювали.
"Відомо про шістьох потерпілих, серед них - двоє дітей. Усі госпіталізовані до Першого медичного обʼєднання", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, життю потерпілих нічого не загрожує - у більшості легкі травми. Однак один із постраждалих отримав серйозні опіки. Попередньо, вибух стався саме в його номері.
Причини вибуху та пожежі наразі встановлюються. На місці події працюють усі необхідні служби, зокрема слідчо-оперативна група.
Що відомо про пожежу у готелі Львова
Нагадаємо, у понеділок, 4 серпня, у Львові спалахнула пожежа у готелі "Власта".
Як повідомив РБК-Україна речник ДСНС Віталій Туровцев, о 12:23 надійшло повідомлення про пожежу у Львові на вулиці Клепарівська,30.
Займання виникло попередньо на 9 поверсі будівлі. До місця події було направлено рятувальників за підвищеним номером виклику.
Рятувальниками евакуювали 15 людей. Наразі надзвичайники проводять роботи з ліквідації займання.