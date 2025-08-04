Вибух у номері та 6 постраждалих: нові деталі пожежі в готелі Львова

Сьогодні, 4 серпня, із львівського готелю "Власта" госпіталізували шість людей. Попередня причина - в одному з номерів стався вибух після чого спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську міську раду.

За інформацією міської ради, пожежа в готелі "Власта" охопила близько 300 квадратних метрів. На момент інциденту всередині перебували люди - всіх евакуювали.

"Відомо про шістьох потерпілих, серед них - двоє дітей. Усі госпіталізовані до Першого медичного обʼєднання", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, життю потерпілих нічого не загрожує - у більшості легкі травми. Однак один із постраждалих отримав серйозні опіки. Попередньо, вибух стався саме в його номері.

Причини вибуху та пожежі наразі встановлюються. На місці події працюють усі необхідні служби, зокрема слідчо-оперативна група.