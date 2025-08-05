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Пожар в гостинице "Власта" во Львове: стало известно, что взорвалось

Вторник 05 августа 2025 11:24
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Пожар в гостинице "Власта" во Львове: стало известно, что взорвалось Фото: во Львове вспыхнул пожар в гостинице (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

4 августа во Львове загорелся отель "Власта" на улице Клепаривской в результате чего пострадали шесть человек. Причиной пожара стал взрыв батареи электроскутера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Так, 4 августа около 12:30 во Львове вспыхнул пожар в гостинице "Власта" на улице Клепаривской, 30.

Огонь охватил восьмой и девятый этажи 12-этажного здания. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. Сгорел общий коридор и входы в 23 комнаты.

Также на 8, 10 и 11 этажах произошло возгорание в кабельных тоннелях.

В департаменте проинформировали, что причиной пожара стал взрыв батареи электроскутера.

Работники ГСЧС эвакуировали 11 человек с помощью спасательных устройств. Шестеро из них были госпитализированы в больницу с ожогами и отравлением продуктами горения.

Пожар ликвидировали в 13:26. К тушению привлекли 14 единиц техники и 70 спасателей.

Что известно о пожаре и гостинице "Власта"

Напомним, как сообщил РБК-Украина спикер ГСЧС Виталий Туровцев, о возгорании во львовском отеле стало известно в 12:23.

Впоследствии в сети обнародовали кадры масштабного пожара, а также стало известно, что возгорание произошло в одном из номеров отеля.

В результате пожара пострадали шесть человек, в частности, один человек получил тяжелые ожоги.

Кроме того, стало известно, что отель "Власта", который пострадал от пожара 4 августа, - это бывший ведомственный отель Министерства обороны, возведенный в 1976 году. Первоначально его строили как временное жилье для военных, а позже открыли для всех желающих.

9-этажное здание стало хорошо узнаваемым в городе и имело стабильный спрос среди недорогого жилья во Львове. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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