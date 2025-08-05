Пожар в гостинице "Власта" во Львове: стало известно, что взорвалось

4 августа во Львове загорелся отель "Власта" на улице Клепаривской в результате чего пострадали шесть человек. Причиной пожара стал взрыв батареи электроскутера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Так, 4 августа около 12:30 во Львове вспыхнул пожар в гостинице "Власта" на улице Клепаривской, 30.

Огонь охватил восьмой и девятый этажи 12-этажного здания. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. Сгорел общий коридор и входы в 23 комнаты.

Также на 8, 10 и 11 этажах произошло возгорание в кабельных тоннелях.

В департаменте проинформировали, что причиной пожара стал взрыв батареи электроскутера.

Работники ГСЧС эвакуировали 11 человек с помощью спасательных устройств. Шестеро из них были госпитализированы в больницу с ожогами и отравлением продуктами горения.

Пожар ликвидировали в 13:26. К тушению привлекли 14 единиц техники и 70 спасателей.