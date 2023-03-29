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Пожежа в будівлі ФСБ у Ростові: ЗМІ дізналися дві можливі причини

Фото: названо дві можливі причини пожежі в будівлі ФСБ у Ростові (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Пожежа в будівлі Прикордонної служби ФСБ у російському Ростові могла бути викликана необережністю співробітників або вибухом дрону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza.

Як зазначає видання, керівництво ФСБ відчитало співробітників, оскільки залишилося незадоволеним результатами перевірки після вибуху у Ростові. Це пов'язано з тим, що співробітники ростовського Прикордонного управління не завжди дотримувалися інструкцій та правил техніки безпеки, що нібито "призвело до пожежі".

"На даний момент, одна з версій вибуху - неполадки з електропроводкою, що спричинили вибух пально-мастильних матеріалів", - пишуть журналісти.

При цьому активно перевіряється ще одна версія - пожежа могла статися через вибух безпілотника усередині будівлі, додає видання. Незадовго до вибуху в Ростовській області нібито виявили БПЛА і, вирішивши, що це розвідувальний дрон, його доставили в Прикордонну службу ФСБ. Там співробітники самостійно перевірили безпілотник, "внаслідок чого він вибухнув".

"Три співробітники, які розбирали безпілотник, загинули", - уточнює Baza.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Ростові 16 березня в будівлі Прикордонної служби ФСБ почалася сильна пожежа.

Пізніше ЗМІ почали публікувати фото та відео з місця події.

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