Пожежа в будівлі ФСБ у Ростові: ЗМІ дізналися дві можливі причини

Як зазначає видання, керівництво ФСБ відчитало співробітників, оскільки залишилося незадоволеним результатами перевірки після вибуху у Ростові. Це пов'язано з тим, що співробітники ростовського Прикордонного управління не завжди дотримувалися інструкцій та правил техніки безпеки, що нібито "призвело до пожежі".

"На даний момент, одна з версій вибуху - неполадки з електропроводкою, що спричинили вибух пально-мастильних матеріалів", - пишуть журналісти.

При цьому активно перевіряється ще одна версія - пожежа могла статися через вибух безпілотника усередині будівлі, додає видання. Незадовго до вибуху в Ростовській області нібито виявили БПЛА і, вирішивши, що це розвідувальний дрон, його доставили в Прикордонну службу ФСБ. Там співробітники самостійно перевірили безпілотник, "внаслідок чого він вибухнув".

"Три співробітники, які розбирали безпілотник, загинули", - уточнює Baza.