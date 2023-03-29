Пожар в здании ФСБ в Ростове: СМИ узнали две возможных причины

Как отмечает издание, руководство ФСБ отчитало сотрудников, поскольку осталось недовольным результатами проверки после взрыва в Ростове. Это связано с тем, что сотрудники ростовского Погрануправления не всегда следовали инструкциям и правилам техники безопасности, что якобы "привело к пожару".

"На данный момент, одна из версий взрыва - неполадки с электропроводкой, повлекшие взрыв горюче-смазочных материалов", - пишут журналисты.

При этом активно проверяется еще одна версия - пожар мог произойти из-за взрыва беспилотника внутри здания, добавляет издание. Незадолго до взрыва в Ростовской области якобы обнаружили БПЛА и, решив, что это разведывательный дрон, его доставили в Пограничную службу ФСБ. Там сотрудники самостоятельно проверили беспилотник, "в результате чего он взорвался".

"Трое сотрудников, разбиравших беспилотник, погибли", - уточняет Baza.