Пожежа на АЗС в Києві. У лікарні помер неповнолітній пасажир авто

Неповнолітній пасажир Audi, яка влетіла у колонку із пальним та спричинила пожежу на АЗС у Києві, помер у лікарні. Він був одним із трьох потерпілих унаслідок ДТП.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила повідомила речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

Відомо, що 17-річний хлопець помер у лікарні від отриманих в аварії травм. Він був братом 21-річного водія Audi, чиє авто в’їхало в автозаправну станцію і загорілось на Броварському проспекті.

Також відомо, що обоє братів після аварії перебували з опіками в реанімації, в тяжкому стані. Окрім них у лікарні знаходився й один з працівників АЗС, його стан медики раніше оцінювали як середньої тяжкості.

Попередньо, автомобіль Audi на великій швидкості рухався по Броварському проспекту. Водій авто здійснив з’їзд у бік автозаправки, проте не встиг загальмувати, і Audi врізалась в автозаправну колонку.

Пожежа на АЗС

У неділю, 9 липня, на Броварському шосе у Києві сталася масштабна пожежа.

Зазначається, що вогнеборці займалися ліквідацією пожежі на АЗС у Дніпровському районі. До гасіння було залучено 30 осіб особового складу та 5 одиниць техніки.

Про все, що відомо щодо пожежі на столичній АЗС можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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