Пожары в Житомирской области усилились

В регионе зафиксировали новые лесные пожары
В Житомирской области гасят минимум четыре очага пожаров. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В частности, пожары зафиксированы:
Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 818 человек и 140 единиц техники, из них от ГСЧС 122 мужчины личного состава и 30 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П, которыми 29 апреля осуществлено 6 сбросов - 48 тонн воды.
Кроме того, в Житомирской области продолжается пожар на территории Полесского природного заповедника.
Напомним, 28 апреля спасателям удалось локализовать два очага пожара в Чернобыльской зоне.