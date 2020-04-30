Пожежі в Житомирській області посилились

В регіоні зафіксували нові лісові пожежі
У Житомирській області гасять щонайменше чотири осередки пожеж. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Зокрема, пожежі зафіксовані:
Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 818 чоловік та 140 одиниць техніки, з них від ДСНС 122 чоловіки особового складу та 30 одиниць техніки, у тому числі три літаки АН-32П, якими 29 квітня здійснено 6 скидів - 48 тонн води.
Крім того, у Житомирській області триває пожежа на території Поліського природного заповідника.
Нагадаємо, 28 квітня рятувальникам вдалося локалізувати два останніх вогнища пожежі в Чорнобильській зоні.