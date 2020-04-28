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Лесной пожар в Чернобыльской зоне локализовали

Новости » Происшествия     28.04.2020 - 16:27
Лесной пожар в Чернобыльской зоне локализовали
Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Спасателям удалось локализовать два последних очага пожара

В Чернобыльской зоне отчуждения локализовали последние два очага пожара. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что спасатели смогли локализовать очаги вблизи сел Кривая Гора и Рудьки - Буряковка.

"Таким образом, лесной пожар на территории Зоны отчуждения локализован", - заявили в ГСЧС.

Среди прочего, продолжается тушение отдельных очагов торфяников в Дитяткивском, Паришевском и Лубянском лесничествах. Их ликвидацию будут осуществлять лесохозяйственные предприятия Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

В ГСЧС также сообщили, что радиационный фон в Киеве и области находится в пределах естественных фоновых значений.

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Опубліковано ДСНС України Вівторок, 28 квітня 2020 р.

Напомним, вчера огнеборцы смогли потушить пожар, возникший на границе Зоны отчуждения в селе Старая Марковка, который мог распространиться на территорию зоны в лесной массив.

Лесной пожар в Зоне началась 4 апреля. Открытый огонь удалось погасить лишь на 10 день. Сначала огонь охватил 20 гектаров леса, но позже распространился на территории почти 1000 га.

Позже правоохранители задержали вероятных виновников масштабного пожара: все они рассказали, что сначала подожгли траву, после чего ветер распространил огонь дальше.

По словам президента Владимира Зеленского, огонь в Чернобыльской зоне уничтожил более 11 тыс. гектаров леса.

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