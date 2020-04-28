Лесной пожар в Чернобыльской зоне локализовали

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Спасателям удалось локализовать два последних очага пожара

В Чернобыльской зоне отчуждения локализовали последние два очага пожара. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что спасатели смогли локализовать очаги вблизи сел Кривая Гора и Рудьки - Буряковка.

"Таким образом, лесной пожар на территории Зоны отчуждения локализован", - заявили в ГСЧС.

Среди прочего, продолжается тушение отдельных очагов торфяников в Дитяткивском, Паришевском и Лубянском лесничествах. Их ликвидацию будут осуществлять лесохозяйственные предприятия Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

В ГСЧС также сообщили, что радиационный фон в Киеве и области находится в пределах естественных фоновых значений.

Оперативна інформація щодо ліквідації лісових пожеж на території країни (станом на 14 год. 28 квітня) Київська... Опубліковано ДСНС України Вівторок, 28 квітня 2020 р.

Напомним, вчера огнеборцы смогли потушить пожар, возникший на границе Зоны отчуждения в селе Старая Марковка, который мог распространиться на территорию зоны в лесной массив.

Лесной пожар в Зоне началась 4 апреля. Открытый огонь удалось погасить лишь на 10 день. Сначала огонь охватил 20 гектаров леса, но позже распространился на территории почти 1000 га.

Позже правоохранители задержали вероятных виновников масштабного пожара: все они рассказали, что сначала подожгли траву, после чего ветер распространил огонь дальше.

По словам президента Владимира Зеленского, огонь в Чернобыльской зоне уничтожил более 11 тыс. гектаров леса.