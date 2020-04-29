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В Житомирской области продолжает гореть природный заповедник

Новости » Происшествия     29.04.2020 - 10:12
В Житомирской области продолжает гореть природный заповедник
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Тления продолжаются в Чернобыльской зоне

В Житомирской области продолжается пожар на территории Полесского природного заповедника. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что к тушению пожара вблизи села Рудня-Перганская Олевского района привлечены 201 человек и 39 единиц техники, из которых 3 самолета АН-32П. Было сброшено 64 т воды.

"По состоянию на 7:00 29 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам Перганского лесничества в тушении отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины", - сообщили спасатели.

Также в ГСЧС отметили, что пожары в Овручском районе, а также в лесных массивах Белокоровицкого и Олевского лесничеств локализованы.

"Проводится тушение отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в очагах пройденных огнем", - говорится в сообщении.

Кроме этого локализованы пожары в Чернобыльской зоне. По состоянию на утро 29 апреля подразделения ГСЧС оказывают помощь в тушении отдельных очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяника в очагах пройденных огнем. К тушению привлечена тяжелая техника ГСЧС и Вооруженных сил Украины, среди которых два вертолета. За 28 апреля проведено 52 сброса 104 тонн воды.

Напомним, 28 апреля спасателям удалось локализовать два последних очага пожара в Чернобыльской зоне.

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Новости Украины пожарЖитомирЧернобыльГСЧС
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