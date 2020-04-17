Пожары не несут угрозы ни объекту "Укрытие", ни хранилищу радиоотходов

Пожары не несут угрозы ни объекту "Укрытие", ни хранилищу радиоактивных отходов. Об этом во время селекторного совещания сообщили министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, передает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что накануне шквальный ветер на Житомирской области повредил сети электропередачи. Утром в регионе зафиксировано три новых очага пожара. К тому же горят и торфяные залежи.

"Ни одна из этих ячеек не несет угрозы ни объекту "Укрытие", ни хранилищу радиационных отходов. Ситуация там контролируется. Да, нам сложно, но мы ищем решение, чтобы это остановить", - отметил Чечеткин.

Вчера силы и средства спасателей были передислоцированы с учетом новой оперативной обстановки.

При этом отмечается, что радиационный фон в Киеве и области находится в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

"Все, что в Киеве происходит, - это не из Чернобыльской зоны. Все, что нам принесло, на 90% это надуло из Житомирской области. Это все за счет ветров, которые идут в нашу сторону и накрывают Киев. К тому же вчера была буря вокруг всего Киева", - сообщил Аваков.

Напомним, в ГСЧС сообщили, что смог в Киеве образовался в связи с пожарами в Чернобыле, но он не несет химической и радиологической угрозы. Также в КГГА сообщили, что пожар в Чернобыльской зоне уже окончательно погасили.

Кроме того, в Житомирской области пожар, который произошел в результате поджога сухостоя, перекинулся на поселок Новоселка. Огнем были повреждены 8 домов - 3 жилых и 5 нежилых. Пожар уничтожил 80 га травяного настила и 2 га лесного массива.