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Пожары торфяников в Киевской области: где продолжается ликвидация возгораний

Фото: пожары торфяников в Киевской области продолжаются (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Спасатели Киевской области продолжают тушение горящих торфяников в северной части региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области.

Сообщается, что по состоянию на 8:00 4 сентября продолжается ликвидация возгораний вблизи сел Сосновка и Лесное Вышгородского района. Пожар возле села Дудки Вышгородского района уже ликвидирован.

Ранее мы писали, что в Киевской области 1 сентября удалось ликвидировать четыре очага возгорания торфяников.

Напомним, в первые дни сентября в нескольких районах Киевской области произошли торфяные пожары, которые и стали причиной задымления.

Как сообщалось, смог может повлечь головную боль, кашель, трудности с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой оболочки носа и гортани.

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Киевская областьКиевПожар