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Пожары в Луганской области: спасатели локализовали почти все очаги огня

Луганская область, Воскресенье 04 октября 2020 09:49
Пожары в Луганской области: спасатели локализовали почти все очаги огня
Фото: лесной пожар (cv.dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

В воскресенье, 4 октября, спасатели локализовали почти все очаги пожаров в Луганской области. Некоторые участки распространения огня уже удалось потушить.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию 4 октября продолжается тушение 6 основных очагов, из которых 5 очагов локализованы. 3 октября пожар камыша и сухой растительности вблизи населенных пунктов Песчаное, Нижнетеплое и Артема Станично-Луганского района ликвидированы", - говорится в сообщении.

Спасатели оценивают в 20 тысяч гектаров площадь, пройденную огнем.

Также РБК-Украина писало, что из-за пожаров в Луганской области погибли уже 11 человек.

Кроме этого, спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко сообщил, что к уголовным делам по фактам пожаров приобщили видеозапись, на которой видно, как пророссийские боевики в Луганской области пытались поджечь сухую траву.

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