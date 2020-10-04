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Пожежі в Луганській області: рятувальники локалізували майже всі осередки вогню

Луганська область, Неділя 04 жовтня 2020 09:49
Пожежі в Луганській області: рятувальники локалізували майже всі осередки вогню
Фото: лісова пожежа (cv.dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

У неділю, 4 жовтня, рятувальники локалізували майже всі осередки пожеж в Луганській області. Деякі осередки поширення вогню вже вдалося загасити.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 4 жовтня триває гасіння 6 основних осередків, з яких 5 осередків локалізовані. 3 жовтня пожежа очерету і сухої рослинності поблизу населених пунктів Піщане, Нижньотепле та Артема Станично-Луганського району ліквідовані", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники оцінюють у 20 тисяч гектарів площа, пройдену вогнем.

Також РБК-Україна писало, що через пожежі в Луганській області загинули 11 осіб.

Крім цього, спікер Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко повідомив, що до кримінальних справ за фактами пожеж долучили відеозапис, на якій видно, як проросійські бойовики в Луганській області намагалися підпалити суху траву.

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Новини України Надзвичайні події ЛуганськпожежаДСНС
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