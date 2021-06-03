Пожары в Луганской области: Рада приняла отчет и требует уволить главу ОГА

Верховная рада Украины приняла отчет временной следственной комиссии по пожарам в Луганской области в 2020 году. Также парламент выступает за увольнения главы местной ОГА Сергея Гайдая.

В постановлении также содержится предложение президенту и Кабинету министров инициировать увольнение главы Луганской ОГА - руководителя областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая. Также предлагается уволить руководителя военно-гражданской администрации Северодонецка Александра Стрюка.

Постановление об отчете ВСК поддержали 319 народных депутатов. Расследование было посвящено причинам масштабных пожаров, действиям и бездействию управления ГСЧС в Луганской области и руководства региона.

Напомним, ранее сообщалось, что по делу о пожарах в Луганской области объявили подозрения чиновникам ГСЧС, которые тушили их только "на бумаге".

По данным следствия, одной главных причин масштабных пожаров в Луганской области было системное разворовывание топлива под руководством местного управления ГСЧС. В связи с этим на местах не был сформирован достаточный резерв горюче-смазочных материалов, поэтому пожарные автомобили не могли оперативно выехать на места пожаров.