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Пожары на Донбассе: подозрения объявили чиновникам ГСЧС, тушили только "на бумаге"

Новина українською → Луганская область, Вторник 09 февраля 2021 17:54
Пожары на Донбассе: подозрения объявили чиновникам ГСЧС, тушили только "на бумаге" Фото: спасатели тушат пожары в Луганской области (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

По делу о пожарах в Луганской области объявили подозрения чиновникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По данным следствия, они тушили пожары только "на бумаге".

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного бюро расследований.

Сообщается, что должностные лица подделывали акты о тушении пожаров в Луганской области. Речь идет о пожарах в июле 2020 года на территории садоводческого общества "Озеро Волчье" в Новоайдарском районе Луганской области. Тогда погибли три человека, были уничтожены жилые дома.

По данным следствия, пожарные расчеты не выезжали на место пожара, а сотрудники местного управления ГСЧС составили фейковые акты о тушении. Им объявили подозрение в служебном подлоге.

Теперь им грозят штрафы или ограничение свободы лишением права занимать определенные должности.

Напомним, ранее сообщалось, что одной главных причин масштабных пожаров в Луганской области могло быть то, что у спасателей не было топлива. По данным ГБР, руководство местного управления ГСЧС якобы причастно к его разворовыванию.

Отметим, всего в результате летнего пожара в Луганской области погибли четыре человека.

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